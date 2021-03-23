Belediyelere 3 milyarlık dönüşüm desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarından İller Bankası, il özel idareleri ve belediyeler olmak üzere Türkiye genelinde 1473 yerel yönetim birimine proje ve finansman hizmeti veriyor. İller Bankası, yerel yönetimlere projeleri için uzun vadeli ve düşük faizli finansman sağlarken, artık belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri geliştirmesi için faiz destekli krediye de ağırlık verecek.

12 YEREL YÖNETİM ALDI

Türkiye, son dönemde kentsel dönüşüm seferberliği yürütüyor. Kentsel dönüşüm projelerine önemli bir destek de İller Bankası’ndan (İlbank) gelecek. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, son birkaç yıldır yerel yönetimler için kentsel dönüşümde kredi imkanı sunduklarını belirterek, belediyeleri bu imkanlardan faydalanmaya çağırdı. 3 yılda 12 belediye bu krediden yararlanırken, sayının bu yıl artması bekleniyor.

YÜZDE 50 KATKI

İller Bankası’nın dönüşüm kredisi için 3 milyar liralık finansman ayırdığını belirten Yusuf Büyük, “Talep geldiği sürece karşılamak istiyoruz. Deprem kuşağındaki ülkemizde hızla kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmesine, bu sıkıntıların aşılmasına katkı sunmak için biz de seferber olduk” dedi. Kentsel dönüşüme istekli belediyeler bu kredi için İller Bankası’na başvuracak. Krediye yüzde 50’ye varan faiz desteği sunulurken, 7 yıl vade uygulanacak.

RİSK YOK

Talepte bulunan belediyelerin kredibilitesine bakılacak. Yerel yönetimlerin kredibilitesine göre değerlendirme yaptıklarını anlatan Büyük, “Gelir ve gider dengesi, daha önce bizden kredi kullanıp kullanmadığı, kamuya borcu olup olmadığı gibi pek çok inceleme yapıyoruz. Uygun olanlara krediyi tahsis ediyoruz. Alacaklarımızı da bizde toplanan paylardan günü geldiği anda tahsil ediyoruz. Yani verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok” dedi.

ŞEHİR İÇİNDEKİ SANAYİ SİTELERİNE MODERN ALANLAR

İller Bankası’nın önümüzdeki dönemde odaklanacağı önemli konulardan biri de şehir içlerinde kalan sanayi sitelerini merkezin dışına taşımak olacak. Yusuf Büyük, Bakanlık ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde şehir içerisindeki endüstri alanlarını şehir merkezlerinden uzaklaştırarak sağlıklı alanlar oluşturacaklarını söyledi.

İLKİ ARNAVUTKÖY’E

Büyük, bu kapsamda ilk olarak İstanbul Arnavutköy’de 1.5 milyon metrekarelik ulaşım ve altyapı sorunu çözülmüş bir alan hazırladıklarını belirterek, buraya 5 ayrı sanayi sitesinin taşınacağını açıkladı. Büyük, Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da da bu tür sanayi alanı hazırlıkları olduğunu belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ŞEHİRCİLİK VE ALTYAPI PROJELERİ

Yusuf Büyük, bankanın kaynak transferi, finansman, proje ve kaynak geliştirme faaliyetleri ile yerel yönetimlere destek sağladığını anlattı. Banka tarafından içme suyu şebeke arıtma, katı atık, atıksu arıtma, harita, imar planı, yenilenebilir enerji gibi alanlarda projeler gerçekleştirilirken, danışmanlık, denetim ve hizmet faaliyetleri veriliyor.

GECİKME YAŞANMIYOR

Örneğin kendi imkanlarıyla altyapı ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan belediyeler için SUKAP, köylerin alt yapısının desteklenmesi projesi KÖYDES, Mogan Gölü çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma projeleri, Ayder Yaylası yol ve altyapı işi bunlardan bazıları... Bodrum ve Fethiye altyapıları ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) altyapı işini de İller Bankası yürütüyor. Büyük, İstanbul Finans Merkezi’nde kendilerinin yürüttüğü işlerde hiçbir gecikme olmayacağını vurguluyor.

62 MİLYAR TL 2003 yılından bu yana yerel yönetimlere sağlanan finansman.

6 MİLYAR TL Yerel yönetimlerin 1.350 projesine 2020 yılında sağlanan finansman.

452 2020 yılında tamamlanan 6.5 milyar lira bedelli altyapı, üstyapı ve şehircilik projesi adedi.

13.5 MİLYAR TL Uluslararası finans kuruluşlarından 2021 yılında temin edilmesi hedeflenen proje kredisi.



