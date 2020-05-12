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Türkiye Belgesi olmadan Tekirdağ'a girmek isteyenler geri çevrildi

Belgesi olmadan Tekirdağ'a girmek isteyenler geri çevrildi

Türkiye

Belgesi olmadan Tekirdağ'a girmek isteyenler geri çevrildi

Corona virüs salgınında normalleşme adımları kapsamında bazı illerin giriş ve çıkışlarında kısıtlamalar kaldırıldı. Tekirdağ'a kısıtlamanın kalkması ile birlikte yazlık yerlere akın edenler izin belgeleri olmadığı için geri çevrildi.

12 Mayıs 2020, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, kısıtlama gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan birçok kişi İstanbul'dan kentin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

Belgesi olmayanlar geri döndü

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatler açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz" dedi.


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