Belgesi olmayan ev satamayacak

Türkiye’deki tüm binaların yılsonuna kadar ‘Enerji Kimlik Belgesi’ (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı. Bu belgeye sahip olmayan binalarda 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

A’dan G’ye 7 kategori

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da önceki gün internet sitesinden yaptığı açıklamada vatandaşı alım, satım ve kiralamada enerji kimlik belgesi zorunluluğu konusunda uyardı. Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu ile binalarda enerjinin verimli kullanılması hedefleniyor. Belgenin A’dan G’ye 7 kategorisi bulunuyor. A sınıfı en verimli seviyeyi, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

Yalıtım zorunlu mu?

Kamuoyunda Enerji Kimlik Belgesi almak için binalara ısı yalıtımı yapılması zorunlu gibi bir algı var. Ancak eski binalar ısı yalıtımı uygulaması yaptırmadan da mevcut koşullarına göre bu belgeyi alabilir. Eski binaların enerji verimliliği en düşük seviyede (G) de çıkabilir. Bu binaların belgeyi almış olması yeterli.

Yeni binaya C şart

Mevcut binalarda ısı yalıtımı şart değil ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfının en düşük C olması gerekiyor. Yani inşa edilirken ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni binalar ruhsat alamıyor.

Maliyeti nedir?

Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat, binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) paylaştığı rakamlara göre, konut binalarında belge almanın maliyeti, daire başına 50-100 lira arasında değişiyor.

Ticari yapılarda ise maliyet metrekare başına 30-40 kuruş ile 1 lira arasında yer alıyor. Mevcut binalara ısı yalıtımı yapılmak istendiğinde ise daire başına 7-9 bin lira arasında maliyet çıkıyor. Mantolomanın ortalama metrekare bedeli ise 120-150 lira arasında.

Nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur. Belge almak için mimari proje, ısı yalıtım raporu, mekanik proje, elektrik projesi ve yapı ruhsatı gerekli.

Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.