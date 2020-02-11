Belgin Aksoy, Oprah Winfrey ile buluştu

İyi yaşam liderleri ve yaşamda değişim yaratan ünlü insanların konuk olduğu turun, Barclay’s Center’da düzenlenen Brooklyn ayağında, eski First Lady Michelle Obama konuşmacı olurken, dünyaya “Global Wellness Day’i” kazandıran Belgin Aksoy’un Oprah ile olan buluşması dikkat çekti.

"Hatıralarımın en unutulmazları arasında yerini alacak"

Geçtiğimiz yıl tüm sosyal medya hesaplarından yayınladığı kutlama videosu ile Global Wellness Day’e destek veren Oprah Winfrey’le buluşmasında yaşanan duygusal anlar hakkında konuşan Belgin Aksoy, “15.000 kişiden oluşan seyircinin arasında tek başıma otururken, Oprah’nın Global Wellness Day’den bahsettiğini duyunca, kendi kendime gülümseyip, her birimiz aslında ne kadar güçlüyüz diye düşündüm. Oprah’a desteği için şahsen teşekkür ettiğim an ise, hatıralarımın en unutulmazları arasında yerini alacak” dedi.

Belgin Aksoy ayrıca, 13 Haziran’da 8.si düzenlenecek, Türkiye’den dünyaya yayılan ve 150 ülkede, 7 binden fazla noktada aynı anda ücretsiz aktivitelerle kutlanan Global Wellness Day özel davetiyesini Oprah Winfrey’e vererek, Türkiye’ye davet etti.

Belgin Aksoy Kimdir?

Belgin Aksoy, dünyaya yayılmış olan Global Wellness Day’in kurucusu. İsviçre’deki Institute Hotelier Cesar Ritz’de eğitimini alan Belgin Aksoy, 23 yıldır otel ve turizm sektöründe çalışıyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin ilk destinasyon spası olan Richmond Nua Wellness Spa’nın kurucusudur. İnsanların hayatlarına olumlu yönde dokunan dünya çapında yarattığı Global Wellness Day projesiyle 2016 yılında, dünyada wellness-spa sektörünün en prestijli mükafatı olan “Wellness Sektörünün Öncü Kadını” ödülüne layık görüldü. Aynı yıl American Spa tarafından “En Etkili Spa Lideri” ödülünü aldı.

Global Wellness Day hakkında:

Global Wellness Day, 2012 yılında Belgin Aksoy tarafından yaratılıp dünyaya yayılan iyi yaşamaya adanmış, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sosyal projedir. Bu günün temel amacı, yaşamımızın değerinin farkına varmamızı sağlamaktır. Senenin bir gününde bile olsa durup düşünmemizi, şehir hayatının stresinden ve kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşmamızı ve kendimizle barışmamızı sağlamaktır.

Türkiye’de iyi yaşama yönelik olarak atılan ilk adım, dünyanın her yerinden yaşam stili odaklı girişimcilerden ve iyi yaşam uzmanlarından oluşan 92 GWD Elçisi, 24 Ana Destekçi ve 4 Danışman ile uluslararası bir harekete dönüştürmüştür. Global Wellness Day, her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü, dünyada 7000’den fazla farklı noktada eş zamanlı olarak, sadece ücretsiz etkinliklerle kutlanmaktadır.

“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir!

Global Wellness Day’in daha iyi bir yaşam için hazırladığı “7 Adımlık Manifesto”su var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, insanların bu yedi basit adımı atmasını öneriyor. Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek.

1. Bir saat yürüyüş yapın

2. Daha fazla su için.

3. Plastik şişe kullanmayın.

4. Doğal gıdalarla beslenin.

5. İyilik yapın.

6. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin.

7. Saat 22:00’de uyuyun.

İnsanseverlik Kategorisi’nde İnovasyon Ödülü

Global Wellness Day, Uluslararası Spa Derneği’nin (ISPA) düzenlediği yarışmada İnsanseverlik Kategorisi’nde ‘İnovasyon Ödülü’ kazanarak uluslararası alanda etkisini kanıtladı.



