Magazin Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı

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Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı

Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti açıklandı. Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan ''Aydın çok iyi bir insandı. Bana hep söylerdi, 'Bana bir şey olursa beni annemin mezarının üstüne gömün' derdi" dedi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 00:36 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın yıldızı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, Bursa’daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde Birsel’in düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Birsel'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Birsel'e yapılan otopsinin ardından 40 yıllık arkadaşı cenazeyi teslim aldı.

Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi. 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu'' söyledi.

Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını söyledi.

Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrardan yapalım, demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."

BURSA (İHA)

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