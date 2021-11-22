Türkiye Belgrad-Ankara uçuşları başlıyor

Belgrad-Ankara uçuşları başlıyor

Türkiye

Belgrad-Ankara uçuşları başlıyor

Anadolu Jet'in Belgrad-Ankara uçuşları 23 Aralık'ta başlıyor.

22 Kasım 2021, Pazartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları'nın (THY) markası Anadolu Jet'in Ankara ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasındaki seferleri 23 Aralık'ta başlıyor.

Belgrad'da düzenlenen törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türkiye-Sırbistan turizm ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandığını kaydederek, "Bir dönüm noktası diyebiliriz. Sırbistan ile ilişkilerimiz her alanla artıyor." dedi.

Belgrad-Ankara uçuşlarının 23 Aralık'ta başlayacağını ifade eden Aksoy, seferlerin Sırp turist sayısını artıracağını belirtti.

Sırbistan Ticaret Odası Başkan Danışmanı Miroslav Miletic de ocak-eylül döneminde 1 milyondan fazla turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Türkiye-Sırbistan ekonomik ilişkileri son yıllarda oldukça yükseldi. Türk yatırımları da arttı." ifadelerini kullandı. Dış ticaret hacminin 2020 itibarıyla 1 milyar 320 milyon avro olduğunu aktaran Miletic, Ankara uçuşlarının ekonomik ilişkilere büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Sırbistan Turizm Birliği Müdürü Marija Labovic ise Ankara uçuşlarının oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısında son yıllarda büyük artış yaşandığını vurguladı.

Belgrad Turizm Birliği Miodrag Popovic de Ankara uçuşunu 4 yıldır istediklerini belirterek, "Türkiye'nin o bölgesini ziyaret etme şansı bulacağız. Bölgede en çok ilgi gören yerlerden birisi hiç şüphesiz Kapadokya." diye konuştu.


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