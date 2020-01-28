Belgrad nerede? Belgrad gezi rehberi

Belgrad'da nerede kalınır?

Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yükselen şehir turistik açıdan da popülerdir. Belgrad’da otel, apart otel, pansiyon, butik otel gibi pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Lüks otellerden, daha uygun fiyatlı otellere kadar Belgrad’da pek çok farklı konaklama alternatifi arasından seçim yapabilirsiniz.

Sırbistan mutfağı, Orta Doğu ve Güney Doğu Avrupa yemeklerinden etkilenmiş tipik bir Balkan mutfağıdır. Et ve peyniri, şarapları son derece lezzetlidir. Bazı popüler yemekleri ise şöyledir.

Roštilj

Izgara et veya tavuk genellikle peynirle doldurulur ve pastırma ile sarılır.

Pekara

Yoğurttan yapılmış yerel bir içecektir.

Ajvar

Kavrulmuş kırmızı biberlerden yapılan lezzetli bir mezedir. Etlerin yanında servis edilir. Kahvaltıda ekmeğe sürülerek yenir.

Pljeskavica

Belgrad'daki fast food restoranlarından satın alınan Sırp versiyonu bir hamburgerdir.

Ćevapčići

Belki de Sırbistan'ın en ünlü yemeğidir. Aynı zamanda Ćevapi olarak da bilinen bu köfte, doğranmış soğan, Kajmak ve Ajvar ile servis edilir.

Proja

Sırbistan'daki kıtlık ve yoksulluk dönemlerinde popülerlik olmuş mısır unundan yapılan bir kektir.

Burek

İçinde peynir, patates ya da kıyma olan fırında pişirilen ve yufkadan yapılan bir yiyecektir. Genellikle kahvaltıda tercih edilir.

Baklava

Orta Doğu mutfağının bu ünlü tatlısını Sırbistan’da da tadabilirsiniz. Yufka, şeker, yağ ve içinde genellikle ceviz olan bu lezzetli tatlı, Belgrad’da gezmek için bolca enerji sağlayacaktır.

Belgrad’da gezilecek yerler

Antik dönemlerden günümüze kadar birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan kentte, bu kültürel zenginliğinin izlerini görebilirsiniz. Şehirde, Belgrad Kalesi'nin manzarası, Knez Mihailova’da Skadarska sokağı, tarihî eserleri, müzeleri, yemekleri ve şarapları ile bu eşsiz kenti gezmeye doyamayacaksınız. Belgrad gece hayatı açısından da oldukça canlı bir kent burada nehirlerin, parkların, müzelerin, tiyatroların yanı sıra bar ve eğlence merkezlerinin de keyfini yaşayabilirsiniz.

Knez Mihailova Caddesi

Adını Sırbistan Prensi 3. Mihailova‘dan alan bu cadde, sadece yayalara açık. Knez Mihailova Caddesi‘nde dolaşırken Belgrad’daki günlük yaşamı gözlemleyebilir, onlarca mağazadan alışveriş de yapabilirsiniz. Kafelerin, restoranların ve mağazaların olduğu bu cadde Belgrad’ı gezmeye başlamak için güzel bir noktadır.

Belgrad Kalesi

Sava ve Tuna'nın kesiştiği yerde iki bin yıldan fazla süredir duran Belgrad Kalesi ve Kalemegdan Parkı'dır. 18. yüzyıla özgü baskın barok ve Orta Çağ mimarisinin esintilerini taşımaktadır.

Bir zamanlar şehir alanı olan bölgede geliştirilen Büyük ve Küçük Kalemegdan Parkı, dinlenmek için ideal bir yerdir. Belgrad Kalesi ve Kalemegdan Parkı, tüm Belgradlılar ve şehrin sayısız ziyaretçisi için eğlenceli ve kültürel açıdan önemli bir noktadır. Çok büyük bir alana yayılan bölgede, 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın fethettiği kalenin yanı sıra müzeler, anıtlar, parklar ve eşsiz bir şehir manzarası görebilirsiniz.

Skadarlija

Cumhuriyet Meydanı‘nın biraz ilerinde yer alan Skadalija sokaklarında sanat galerilerini keşfedebilir, yerel restoranlarda canlı müzik eşliğinde yemek yiyebilirsiniz. 19. yüzyılda çok sayıda han olan bu sokaklar, o zamandan beri Belgrad'daki en tanınmış kişilerin bir araya geldiği bir yer olarak ünlenmiştir. Burada Sırp yemeklerini tadabilir, yerli şarap içebilir ve sabahın erken saatlerine kadar canlı geleneksel müziklerini dinleyebilirsiniz.

Kraliyet Sarayı

Kraliyet Sarayı 1924-1929 yılları arasında Kral İskender'in emriyle kraliyet ikâmetgâhı olarak inşa edilmiştir. Sırp-Bizans tarzında tasarlanmıştır. Bir tepenin sırtında yer alan saray, Dedinje, Košutnjak ormanı, Topčider ve Avala'nın muhteşem manzarasını seyredebileceğiniz bir yerdir. Aynı kompleks içerisinde ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı bir koleksiyon da yer almaktadır.

Aziz Sava Tapınağı

Modern Vračar'ın en baskın özelliği dünyanın en büyük ikinci Ortodoks kilisesi olan Aziz Sava Tapınağı'dır. Yapısı sadece platonun bugünkü görüntüsünü değil, aynı zamanda tüm Belgrad'ın siluetini de şekillendiriyor ve şehrin çoğu kesiminden görülebiliyor.

Nikola Tesla Müzesi

Belgrad’da gezilecek yerler arasında en önemli müzelerden biridir. Krunska Caddesi üzerinde yer alan Nikola Tesla Müzesi mutlaka gezilmesi gereken yerlerdendir. Müzede Tesla’nın hayatı ve çalışmaları hakkında birçok bilgi bulabilirsiniz.

Sırbistan Ulusal Müzesi

Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Ulusal Müze, Sırbistan’ın geçmişi hakkında pek çok bilgi alabilirsiniz. 1844 yılında kurulmuş olan müzede, binlerce eser ve buluntu sergilenmektedir.

Avala Kulesi

Şehrin yaklaşık 16 kilometre uzağında yer alan bu ünlü kuleye çıkarak harika fotoğraflar çekebilirsiniz. 1999 yılında Yugoslavya’nın bombalanması sırasında yıkılan kule 2010’da yeniden açılmıştır.

Tarihî ve doğal güzellikleri yanı sıra lezzetli mutfağı ve sanat dolu sokakları ile kendinden söz ettiren Belgrad’ı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.