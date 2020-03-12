Belgrad Ormanı nerede? Giriş ücreti ne kadar? Kamp, mangal yapılır mı?
Belgrad Ormanı, aslında İstanbul için en önemli içme suyu kaynağıydı. İstanbul’a su, bu ormandan sağlanıyordu. Zaman içerisinde İstanbul’un adeta cazibe merkezi haline geldi. Özellikle hafta sonu nefes almak isteyenlerin uğrak noktası olmuş durumda. Peki Belgrad Ormanı nerede? Belgrad Ormanı'na giriş ne kadar? Belgrad Ormanı'nda kamp, mangal yapılır mı?
12 Mart 2020, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Belgrad Ormanı, Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bir bölge. Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli kaynaktı. Zaman içerisinde İstanbul’a sağladığı su ihtiyacın çok altında kaldı. Denizden yüksekliği fazla olmamasına rağmen yoğun yağış alan bir bölge. Belgrad Ormanı, Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliği göstermekte. Bu nedenle de farklı bitki türlerine sahipliği yapmakta.
1956 yılında halka açıldı
Ormanın bitki varlığı genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan oluşmakta. Sapsız meşe, ormandaki baskın ağaç türü. Belgrad Ormanı, 1956 yılında bir mesire ve piknik alanı olarak düzenlenerek halka açıldı. Şimdilerde İstanbulluların piknik yapmak, vakit geçirmek, kitap okumak, spor yapmak, keyifli vakit geçirmek için gittiği bir yer haline geldi.
Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir?
Belgrad Ormanı’na; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Özel araç ile gitmeyi düşünüyorsanız, Taksim-Sariyer – Kilyos, Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yollarını kullanabilirsiniz.
Belgrad Ormanı giriş ücreti ne kadar?
Belgrad Ormanı 2019 ücretleri şu şekildeydi:
Yaya girişi: 5 TL
İndirimli: 2,5 TL
Bisiklet: 5 TL
Motosiklet: 10 TL
Otomobil: 15 TL
Belgrad Ormanı 2020 ücreti ile 2019 ücreti arasında çok fazla fark olmayacaktır.
Mangal yapılır mı?
Belgrad Ormanı’nda kamp yapmak resmi olarak yasak. İlla yapmak istiyorsanız, belediyelere ait olan bölümlerden gerekli yasal izinleri almanız gerekiyor. Eğer izinsiz olarak kamp yaparsanız, ceza ile karşı karşıya kalırsınız.
Belgrad Ormanı’nda mangal yapmak yasak mı?
Evet. Piknik yaparken olmazsa olmazımız mangal kesinlikle yasak. Ancak belirli mesire alanları içinde müsaade ediliyor. Uygun olmayan alanlarda mangal yakarsanız ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.
Belgrad Ormanı’nda bulunan mesire alanları:
Ayvat Bendi Mesire Alanı
Irmak Mesire Alanı
Neşet Suyu Mesire Alanı
Kirazlıbent Mesire Alanı
Kömürcübent Mesire Alanı
Mehmet Akif Ersoy Mesire Alanı
Falih Rıfkı Atay Mesire Alanı
Bentler Mesire Alanı
Binbaşı Çeşmesi Mesire Alanı
Fatih Çeşmesi Mesire Alanı