Belgrad Ormanı, Avrupa Yakası'nda yer alan doğal oluşumlu ağaçlık bir bölge. Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'a içme suyu sağlayan en önemli kaynaktı. Zaman içerisinde İstanbul’a sağladığı su ihtiyacın çok altında kaldı. Denizden yüksekliği fazla olmamasına rağmen yoğun yağış alan bir bölge. Belgrad Ormanı, Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliği göstermekte. Bu nedenle de farklı bitki türlerine sahipliği yapmakta.

1956 yılında halka açıldı

Ormanın bitki varlığı genel olarak kışın yaprağını döken ağaç ve çalılardan oluşmakta. Sapsız meşe, ormandaki baskın ağaç türü. Belgrad Ormanı, 1956 yılında bir mesire ve piknik alanı olarak düzenlenerek halka açıldı. Şimdilerde İstanbulluların piknik yapmak, vakit geçirmek, kitap okumak, spor yapmak, keyifli vakit geçirmek için gittiği bir yer haline geldi.

Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı’na; 42T, 42R, 42M, 42HM ya da 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Özel araç ile gitmeyi düşünüyorsanız, Taksim-Sariyer – Kilyos, Bakçeköy -Kilyos ve Gümüşdere - Ayazma yollarını kullanabilirsiniz.

Belgrad Ormanı giriş ücreti ne kadar?

Belgrad Ormanı 2019 ücretleri şu şekildeydi:

Yaya girişi: 5 TL

İndirimli: 2,5 TL

Bisiklet: 5 TL

Motosiklet: 10 TL

Otomobil: 15 TL

Belgrad Ormanı 2020 ücreti ile 2019 ücreti arasında çok fazla fark olmayacaktır.

Mangal yapılır mı?

Belgrad Ormanı’nda kamp yapmak resmi olarak yasak. İlla yapmak istiyorsanız, belediyelere ait olan bölümlerden gerekli yasal izinleri almanız gerekiyor. Eğer izinsiz olarak kamp yaparsanız, ceza ile karşı karşıya kalırsınız.

Belgrad Ormanı’nda mangal yapmak yasak mı?

Evet. Piknik yaparken olmazsa olmazımız mangal kesinlikle yasak. Ancak belirli mesire alanları içinde müsaade ediliyor. Uygun olmayan alanlarda mangal yakarsanız ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Belgrad Ormanı’nda bulunan mesire alanları:

Ayvat Bendi Mesire Alanı

Irmak Mesire Alanı

Neşet Suyu Mesire Alanı

Kirazlıbent Mesire Alanı

Kömürcübent Mesire Alanı

Mehmet Akif Ersoy Mesire Alanı

Falih Rıfkı Atay Mesire Alanı

Bentler Mesire Alanı

Binbaşı Çeşmesi Mesire Alanı

Fatih Çeşmesi Mesire Alanı



