Türkiye Belgrad Ormanı'nda buldu, incelerken kendini vurdu

Belgrad Ormanı'nda buldu, incelerken kendini vurdu

Türkiye

Belgrad Ormanı'nda buldu, incelerken kendini vurdu

Belgrad Ormanı'nda yürüyen adam tesadüfen bulduğu silahı incelerken yanlışlıkla kendini vurdu. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

07 Mart 2021, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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Olay, dün Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Uğur Keleş, dün ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir silah buldu ve silahı incelemeye başladı.



Keleş, bir anda silahın ateş alması üzerine karnından yaralandı. Silah sesini ve bağırma sesini duyarak olay yerine giden bir kişi, Keleş'in yerde yattığını görünce polise ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri karnından yaralanan Mehmet Uğur Keleş'i ambulansa taşıdı.

O sırada polise olayı anlatan Keleş, "Ormanda yürüyordum bir silah buldum. Silahı inceleyip, kontrol ederken ateş aldı. Karnımdan yaralandım" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptığını ve o sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Çağlar Demir, "Doğa yürüyüşü yapıyordum, yoldan bir patlama sesi geldi. Sesin ardından bir adamın bağırma seslerini duydum. Ardından buraya geldiğimde adamın yerde yatığını ve yaralandığını gördüm polisi ve ambulansı aradım" dedi.

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