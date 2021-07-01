Futbol Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Futbol

Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Younes Belhanda'yla 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.

Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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