Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.

Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.