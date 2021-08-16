Belhanda'dan Fenerbahçe karşısında bir ilk!
Sezonun ilk haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Adana Demirspor 1-0 mağlup oldu. Belhanda ise ligde Fenerbahçe karşısında ilk mağlubiyetini aldı.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli ekibe 0-1'lik galibiyeti getiren golü, İrfan Can Kahveci'nin asistinde Mesut Özil 46. dakikada attı.
OPTA verilerine göre Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dokuzuncu maçta ilk yenilgisini aldı (2G 6B).
Adana Demirspor öncesi Galatasaray forması giyen Belhanda, 2017-2021 arasında Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısında çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti.
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