İspanyol Fichajes sitesinin haberine göre La Liga takımlarından Sevilla ve Real Betis, Younes Belhanda'yı kadrolarına katmak istiyorlar. Belhanda'nın bonservisi olmaması nedeniyle iki takımın da futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor. İspanya'da Endülüs bölgesinde yer alan iki ezeli takım, bu kez transfer için karşı karşıya geldiler.

Öte yandan İspanyol basını, Belhanda'nın önümüzdeki yaz transfer döneminin en gözde oyuncularından biri olacağını iddia etti. Faslı futbolcuya yaz aylarında birçok teklif gelmesi bekleniyor. Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayarak takıma 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, stat zemini hakkında yönetime yaptığı eleştiri sonrasında takımdan gönderilmişti.

Sivasspor maçı sonrası stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmesinin ardından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Faslı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya veda etti.



