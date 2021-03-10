Futbol Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama: Hata yaptılar

Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama: Hata yaptılar

Futbol

Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama: Hata yaptılar

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda cephesinden flaş açıklamalar geldi. Faslı oyuncunun menajeri William D’Avila, Galatasaray'ın kararını "Büyük hata yaptılar" şeklinde yorumladı.

10 Mart 2021, Çarşamba 20:24 Son Güncelleme:
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Younes Belhanda'nın menajeri William D’Avila, GAlatasaray'ın sözleşme fesih kararı hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından verdiği röportaj sebebiyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederken konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

BÜYÜK HATA YAPTILAR

Sabah'a konuşan William D’Avila, "Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum" dedi.

ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU

D'Avila sözlerini, "Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu" ifadeleriyle tamamladı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Faslı yıldız, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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