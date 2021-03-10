Younes Belhanda'nın menajeri William D’Avila, GAlatasaray'ın sözleşme fesih kararı hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından verdiği röportaj sebebiyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederken konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

BÜYÜK HATA YAPTILAR

Sabah'a konuşan William D’Avila, "Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum" dedi.

ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU

D'Avila sözlerini, "Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu" ifadeleriyle tamamladı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Faslı yıldız, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



