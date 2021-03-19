Galatasaray’da sözleşmesi tek taraflı feshedilerek gönderilen Younes Belhanda, bir şok da ülkesinden yaşadı. Yıldız futbolcunun saha zemini ve yöneticilerle ilgili sözleri sonrası kulüple yolları ayrılmıştı.

Fas Milli Takımı Teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Moritanya ve Burundi maçları için aday kadroyu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı 24 kişilik listede Belhanda’ya yer vermedi. Fenerbahçe’den kiralık Belçika’nın Brugge takımına giden Nabil Dirar ise davet edilen isimler arasında yer aldı.

Vahid Halilhodzic görev başladığı tarihten bu yana görmezden geldiği Belhanda’nın üzerini bir kez daha çizdi. Boşnak teknik adam 2019 yazında Fas Milli Takımı’nın başına geçtiğinden bu yana görev vermediği futbolcuyu yine milli takıma çağırmadı.



