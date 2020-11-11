Yemek Beli bağlı Diyarbakır tarifi

Beli bağlı Diyarbakır tarifi

Yemek

Beli bağlı Diyarbakır tarifi

Beli bağlı Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için beli bağlı tarifi arıyor ya da beli bağlı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beli bağlı Diyarbakır yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

11 Kasım 2020, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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Kabak ile yapılan Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden biriside beli bağlı tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için beli bağlı tarifi arıyor ya da beli bağlı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beli bağlı Diyarbakır yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

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Beli bağlı Diyarbakır tarifi

Beli bağlı Diyarbakır malzemeleri

  • 500 gram kıyma
  • 7 adet kabak
  • 4 adet domates
  • 2 adet sivri biber
  • 1 bağ maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı yeni bahar
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 kaşık katı yağ
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt

Beli bağlı yapılışı

Yemeğin önce kabakları soyuluyor. Kabakların bir tarafı oyulacak, diğer parçası kapağı olacak şekilde kesiliyor. İçi oyulan kabaklar yağda kapaklarıyla birlikte kızartılıyor. Yeni bahar ve karabiberle kavrulan kıyma kızarmış kabakların içine dolduruluyor. Kapakları kapatılan kabaklar sıcak suda bekletilerek esnek bir form kazanan uzun saplı maydanozlarla bağlanıyor. Tencerenin dibine dilimlenen domateslerin üzerine dizilen Beli bağlılar su eklenerek pişiriliyor. Üzerinde veya yanında sarımsaklı yoğurtla ikram edilir.

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