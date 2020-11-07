Belinay isminin anlamı nedir? Belinay ne demek?

Belinay ismi ülkemizde çok sık kullanılan isimlerden değildir. Ancak son dönemlerde popülerliğinin artmasıyla birlikte Belinay isminin anlamı merak edilmeye başladı. Kız çocuğu dünyaya getirecek olan anne ve babalar Belinay isminin anlamını öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Belinay isminin anlamını ve Belinay isminin harf analizini aşağıda vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

Belinay ismi belinmek+ay kelimelerinden birleşmiştir. Eski bir kelime olan ‘belinmek’, ‘bölünmek’ anlamına gelir. Bu yüzden Belinay ‘belinen ay, bölünen ay, ay gibi belin, ay gibi bölün’ anlamını taşır.

Kız çocuklarına bu ismi koymakta bir sakınca yoktur.

Türkiye'de Belinay ismini kullanan 40.791 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Belinay ismini kullanan 6.482 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Belinay ismini kullanan 3.253 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Belinay ismini kullanan 1.705 kişi bulunmaktadır.

Belinay isminin analizi

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır,duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.







