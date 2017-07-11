Belirgin gözenekler, yağlı ciltler ve akneli ciltlere bakım
Akne probleminiz varsa hele bir de yağlı cilt ve belirgin gözeneklere sahipseniz hayat gerçekten de çok zor olabiliyor. Peki bunların hepsinin karşıtı bir bakım yok mu? Tabii ki var. İşte detaylar...
Günümüzde kadınların %41’i akneden ve cilt düzensizliklerinden şikayetçi. Akne ve cilt kusurları kirlilik, uygun olmayan kozmetik ürünler, yaşam biçimi, yorgunluk, diyet, sigara kullanımı gibi dış faktörlerin yanı sıra hormonal değişiklikler ve genetik gibi iç faktörlere bağlı olarak da belirebiliyor.
Lierac tarafından cildi derinlemesine temizleme tekniğine dayalı olarak geliştirilen SEBOLOGIE, yağlı ciltleri, belirgin gözenekleri, siyah noktaları ve akne izlerini hedef alan bütünleşik bir bakım sunuyor. Sebum fazlalığını keratinositlerin yayılımını düzenleyen Sebologie tedavisi ciltteki gözenekleri açıyor ve cildi arındırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Yağlı cilt ve belirgin gözenekler üzerinde etkili ‘Zinc Gluconate’, sebum salgısını dengeleyerek cildi arındırıyor, matlaştırıcı ve astrejen aksiyon sunuyor.
Siyah noktaları ve akneyi hedef alan ‘Salisik Asit’ ise hücre yenilenmesini düzenliyor ve cildi ölü hücrelerden arındırıyor.
Sebologie, tedaviye hazırlık aşaması için solüsyon, düzenleyici tedavi için jel ve lokal tedavi için konsantre ürünlerinden oluşmakta.
1 ay sonra Yüzde 91 : Yağlı cilt görünümü azalır
Yüzde 86: Gözenekler açılır
Yüzde 60 : Siyah noktaları ve akne izlerini düzeltir
Yüzde 91 : Kurutmadan cildi arındırır
Sebologie kullanan kadınların %95’i 1 aylık kullanım sonunda klinik etkileri gördü...
Fiyatı Bilgisi : Sebologie Imperfections Correction Regulating Gel (40 ml) – 145 TL
Sebologie Imperfections Correction Regulating Solution (100 ml) – 125 TL
Sebologie Imperfections Correction Regulating Localize Concentrate (15 ml) – 89 TL
Lierac tarafından cildi derinlemesine temizleme tekniğine dayalı olarak geliştirilen SEBOLOGIE, yağlı ciltleri, belirgin gözenekleri, siyah noktaları ve akne izlerini hedef alan bütünleşik bir bakım sunuyor. Sebum fazlalığını keratinositlerin yayılımını düzenleyen Sebologie tedavisi ciltteki gözenekleri açıyor ve cildi arındırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Yağlı cilt ve belirgin gözenekler üzerinde etkili ‘Zinc Gluconate’, sebum salgısını dengeleyerek cildi arındırıyor, matlaştırıcı ve astrejen aksiyon sunuyor.
Siyah noktaları ve akneyi hedef alan ‘Salisik Asit’ ise hücre yenilenmesini düzenliyor ve cildi ölü hücrelerden arındırıyor.
Sebologie, tedaviye hazırlık aşaması için solüsyon, düzenleyici tedavi için jel ve lokal tedavi için konsantre ürünlerinden oluşmakta.
Uzun Süreli Etkinlik
1 ay sonra Yüzde 91 : Yağlı cilt görünümü azalır
Yüzde 86: Gözenekler açılır
Yüzde 60 : Siyah noktaları ve akne izlerini düzeltir
Yüzde 91 : Kurutmadan cildi arındırır
Sebologie kullanan kadınların %95’i 1 aylık kullanım sonunda klinik etkileri gördü...
Fiyatı Bilgisi : Sebologie Imperfections Correction Regulating Gel (40 ml) – 145 TL
Sebologie Imperfections Correction Regulating Solution (100 ml) – 125 TL
Sebologie Imperfections Correction Regulating Localize Concentrate (15 ml) – 89 TL