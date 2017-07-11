Belirgin gözenekler, yağlı ciltler ve akneli ciltlere bakım



Uzun Süreli Etkinlik

Günümüzde kadınların %41’i akneden ve cilt düzensizliklerinden şikayetçi. Akne ve cilt kusurları kirlilik, uygun olmayan kozmetik ürünler, yaşam biçimi, yorgunluk, diyet, sigara kullanımı gibi dış faktörlerin yanı sıra hormonal değişiklikler ve genetik gibi iç faktörlere bağlı olarak da belirebiliyor.Lierac tarafından cildi derinlemesine temizleme tekniğine dayalı olarak geliştirilen SEBOLOGIE, yağlı ciltleri, belirgin gözenekleri, siyah noktaları ve akne izlerini hedef alan bütünleşik bir bakım sunuyor. Sebum fazlalığını keratinositlerin yayılımını düzenleyen Sebologie tedavisi ciltteki gözenekleri açıyor ve cildi arındırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Yağlı cilt ve belirgin gözenekler üzerinde etkili ‘Zinc Gluconate’, sebum salgısını dengeleyerek cildi arındırıyor, matlaştırıcı ve astrejen aksiyon sunuyor.Siyah noktaları ve akneyi hedef alan ‘ise hücre yenilenmesini düzenliyor ve cildi ölü hücrelerden arındırıyor.Sebologie, tedaviye hazırlık aşaması için solüsyon, düzenleyici tedavi için jel ve lokal tedavi için konsantre ürünlerinden oluşmakta.1 ay sonra Yüzde 91 : Yağlı cilt görünümü azalırYüzde 86: Gözenekler açılırYüzde 60 : Siyah noktaları ve akne izlerini düzeltirYüzde 91 : Kurutmadan cildi arındırırFiyatı Bilgisi : Sebologie Imperfections Correction Regulating Gel (40 ml) – 145 TLSebologie Imperfections Correction Regulating Solution (100 ml) – 125 TLSebologie Imperfections Correction Regulating Localize Concentrate (15 ml) – 89 TL