Belki bahçemizden kuşlar geçer

Bir kuş banyosu yerleştirmek, bahçenize daha fazla kuş çekmenin kesin yoludur. Hem de aynı anda çok çeşitli türleri... Bir kuş banyosu oluşturmadan önce bilmeniz gerekenleri sizin için derledim. Birinci adım kuş banyosu için doğru yeri seçmek. Kuşlar kendilerini korunmuş ve güvende hissettikleri yerleri severler. Bu nedenle, kuş banyonuzu çalı, ağaç veya başka bir örtünün yakınına yerleştirebilirsiniz. Böylece banyoyu kullanma ihtimalini artırırsınız.

GÜNEŞTEN UZAĞA

Kuş banyonuzu doğrudan güneş ışığından uzak tutmak da önemli. Suyun hızlıca buharlaşıp bitmesini istemezsiniz.

TAZE SU ÖNEMLİ

Çok şirin ve dekoratif olan küçük kuş banyoları, kuşları çekmek için iyi bir yol olmayabilir. Üstünde geniş bir kase bulunan kuş banyosu arayın. Banyonuza kuşları çekmek için yapabileceğiniz en iyi şey, suyu taze tutmaktır. Kuş banyonuzu çatıdan inen yağmur kanallarının altına yerleştirmek iyi fikir.

HAREKETLİ SU ÇEKİCİ

Kuş banyosunda toplanmış olabilecek yosunları veya diğer materyalleri haftalık olarak iyice fırçalamalısınız. Temiz ve taze su dolu bir banyo, küçük misafirleriniz için davetkar olacaktır. Kış ayları için suyu ısıtacak bir sistem ve bir fıskiye de yeni türlerin ilgisini çekecektir.

KUŞ GÖZLEMİ İÇİN

Sıcak günlerde de suya birkaç parça buz atmayı deneyebilirsiniz. Bahçenizi yıl boyunca kuşlar için daha ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız, kuş banyoları harika bir adım. Hele göç mevsiminde... Kuş gözlemcileri, uzağa gitmeden bahçesinde kuşları gözlemleyebilir.