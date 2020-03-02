Bella Hadid, Dilara Fındıkoğlu tasarımı giydi

Dünyaca ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu, ABD'li manken Bella Hadid'in tercihi oldu. Önceki gün Paris Moda Haftası kapsamında, İngiliz tasarımcı Vivienne Westwood'un defilesinde boy gösteren Bella Hadid, moda şovunun partisine katıldı. Partide ince çizgili bir takım elbise giyen Bella Hadid, beline taktığı DİLARA yazılı bir kemerle objektiflere yakalandı. Hem kemer hem de takım Dilara Fındıkoğlu tasarımıydı.

Fındıkoğu, tasarımını 4 gün önce Instagram hesabından yayınlamıştı.

Dilara Fındıkoğlu kimdir?

Londra'da aldığı moda eğitimiyle adından söz ettiren Dilara Fındıkoğlu, Lady Gaga'dan tutun da Rihanna'ya kadar herkesi giydiriyor. Dilara Fındıkoğlu, punk, metal ve gotik alt kültürleri, feminizm gibi aktüel ve sosyal kavramlarla lüks modada bir perspektif olarak sunan ve işçiliğiyle dikkat çeken tasarımlarıyla son dönemin yıldızı yükselen yeteneklerinden.

Dünyanın en prestijli moda okullarından biri olan Londra'daki Central St. Martins'de moda tasarımı okuyan Fındıkoğlu'nun adını bir anda yükselten okulun mezuniyetindeki protestosu oldu.

Okulun mezuniyet döneminde yapılan sınırlı katılımdaki özel defilesine seçilmeyen genç tasarımcı bu defileyi protesto etmek için alternatif bir defileye önderlik etti. "Okulda mezuniyet döneminde yapılan ‘mezuniyet defilesi’ var. Basın için yapılan bir defile bu. Okuldan 125 kişi mezun oluyor, ama bu defileye katılmak için 30-40’ı seçiliyor. Ben seçilmemiştim. O şovu protesto etmek için, seçilmeyen tüm öğrencilerle birlikte benim liderliğimde alternatif bir defile hazırladık" diyor Fındıkoğlu.

Dilara Fındıkoğlu aynı zamanda Game Of Thrones oyuncularını da giydirdi. Time dergisi kapak olan tasarımı hazırlayan Dilara Fındıkoğlu'nu dünyada binlerce kişi tarafından merak ediliyor.