Magazin Bella Hadid Filistin’deki saldırıya kayıtsız kalmadı

Bella Hadid Filistin’deki saldırıya kayıtsız kalmadı

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Bella Hadid Filistin’deki saldırıya kayıtsız kalmadı

Bella Hadid ülkesi ülkesinde vatandaşların canice öldürülmesine sessiz kalmadı. Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

09 Mayıs 2021, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek paylaşımda bulundu. 

”Bu benim midemi bulandırıyor! Ramazan ayında ibadet eden insanları vuruyorlar. İzlemek çok zor. Allah’ım lütfen onları koru” mesajını paylaşan Hadid, kız kardeşleriyle Filistin’de olup bitenleri her gün konuştuğunu da ekledi ve ”Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin’in yanındayız!” ifadelerini kullandı

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