Magazin Bella Hadid ve Gigi Hadid Kim Kardashian'ı takipten çıkardı

Bella Hadid ve Gigi Hadid Kim Kardashian'ı takipten çıkardı

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Bella Hadid ve Gigi Hadid Kim Kardashian'ı takipten çıkardı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı yorumlarla tepki çekmişti. Kardashian'ın Ermenistan desteği Bella-Gigi Hadid kardeşlerden de tepki gördü.

12 Ekim 2020, Pazartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve açıklamalarıyla tepki çekmişti. Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Kardashian'ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi.

Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan’a destek verdiği için Kim Kardashian’ı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Filistin asıllı Hadid kardeşler, Kardashian’ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.


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