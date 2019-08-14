Bella Hadid ve Jacob Elordi, çekimde yakınlaştı
Bella Hadid, Calvin Klein markasının iç giyim çekimi için Jacob Elordi ile birlikte kamera karşısına geçti
ABD’li model Bella Hadid (22), dünyaca ünlü Calvin Klein markasının iç giyim yüzü oldu.
Markanın yeni reklamında Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi (22) ile birlikte kamera karşısına geçti.
AŞK BİTTİ
Çekimler sırasında ikilinin yakınlaşması dikkat çekti.
Hadid, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı The Weeknd’den (29) geçen hafta ayrılmıştı.