Bella Hadid ve Jacob Elordi, çekimde yakınlaştı

Bella Hadid, Calvin Klein markasının iç giyim çekimi için Jacob Elordi ile birlikte kamera karşısına geçti

14 Ağustos 2019, Çarşamba 20:56 Son Güncelleme:
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Bella Hadid ve Jacob Elordi, çekimde yakınlaştı

ABD’li model Bella Hadid (22), dünyaca ünlü Calvin Klein markasının iç giyim yüzü oldu.

Markanın yeni reklamında Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi (22) ile birlikte kamera karşısına geçti.

AŞK BİTTİ

Çekimler sırasında ikilinin yakınlaşması dikkat çekti.

Hadid, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı The Weeknd’den (29) geçen hafta ayrılmıştı.

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