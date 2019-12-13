Ablası Gigi Hadid’den ayrı bir görünüm sergilemek için uzun yıllar boyunca saçlarını kestane rengiyle kullanan Bella Hadid, son dönemde kendini sarının cazibesine kaptırarak güneş sarısı bir renge boyatmıştı. Ancak genel olarak radikal dönüşümlerden uzak duran Bella Hadid, son Instagram paylaşımıyla ters köşe yaptı. Yeni Alexander Wang kampanyası için bugüne kadarki güzellik portrelerinden çok daha farklı bir yöne giden Bella Hadid, platin sarısı saçlarını hayranlarının beğenisine sundu. Yeni görünümüyle asi bir Barbie bebeği andıran Hadid, sezonun son güzellik dönüşümlerinden birine imza attı.









'Altın Oran'a uygun yüz

Antik Yunan'da güzelliğin ölçüsü olarak kabul edilen, rönesans döneminde sanatçıların eserlerini buna göre tasarlamaya çalıştığı 'altın oran'a en uygun yüzün Bella Hadid'de olduğu ortaya çıktı. Bella'nın yüzünün altın orana uyumu yüzde 94,35.





Cesur stil

Bella Hadid, kırmızı halıda ve günlük yaşamda ağır makyajdan kaçınıyor. Saç değişimlerinde ise oldukça iddialı. Stilini değiştirmekte cesur davranıyor. En büyük güzellik sırrının yoğun maskara ve gözlerini büyüten, fark edilmeyecek kadar ince eyeliner olduğunu söylüyor.

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