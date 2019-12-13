Bella Hadid'den platin sarı vurgunu
Ona her saç rengi yakışıyor! Genç manken Bella Hadid, cesur stili ile günümüzün moda ikonlarından biri haline geldi. Yıllarca saçlarını kestane rengine boyatan Hadid, sarışınlığın büyüsüne kapıldı. Ablası Gigi Hadid'den farklı bir tarza kavuşmak isteyen Bella, platin sarısı saçlarıyla karşımıza çıktı. Dünyaca ünlü modacı Alexander Wang ile kamera karşısına geçen Bella Hadid, cesur saçları ile herkesten tam not almayı başardı.
Ablası Gigi Hadid’den ayrı bir görünüm sergilemek için uzun yıllar boyunca saçlarını kestane rengiyle kullanan Bella Hadid, son dönemde kendini sarının cazibesine kaptırarak güneş sarısı bir renge boyatmıştı. Ancak genel olarak radikal dönüşümlerden uzak duran Bella Hadid, son Instagram paylaşımıyla ters köşe yaptı. Yeni Alexander Wang kampanyası için bugüne kadarki güzellik portrelerinden çok daha farklı bir yöne giden Bella Hadid, platin sarısı saçlarını hayranlarının beğenisine sundu. Yeni görünümüyle asi bir Barbie bebeği andıran Hadid, sezonun son güzellik dönüşümlerinden birine imza attı.
https://www.instagram.com/p/B55gRJLAXA4/
'Altın Oran'a uygun yüz
Antik Yunan'da güzelliğin ölçüsü olarak kabul edilen, rönesans döneminde sanatçıların eserlerini buna göre tasarlamaya çalıştığı 'altın oran'a en uygun yüzün Bella Hadid'de olduğu ortaya çıktı. Bella'nın yüzünün altın orana uyumu yüzde 94,35.
Cesur stil
Bella Hadid, kırmızı halıda ve günlük yaşamda ağır makyajdan kaçınıyor. Saç değişimlerinde ise oldukça iddialı. Stilini değiştirmekte cesur davranıyor. En büyük güzellik sırrının yoğun maskara ve gözlerini büyüten, fark edilmeyecek kadar ince eyeliner olduğunu söylüyor.
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