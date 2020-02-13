Bir gün önce Oscar de la Renta moda şovunda kırmızı elbisesinin üzerine pembe deve kuşu tüyünden bir pelerin giyen Bella Hadid, bu kez farklı bir görünümle karşımıza çıktı. New York Moda Haftası'nda 2020 sonbahar-kış koleksiyonunu tanıtan ABD'li moda markası Rodarte, 50'li yılların zarafetini günümüze taşıdı. 23 yaşındaki Balla Hadid'in baş manken olduğu defile, adeta zaman yolculuğu yaptırdı. Bella Hadid'in kırmızı puantiyelerle süslenmiş midi boy elbisesi, gözlerini örten bir tülle tamamlandı.

Bella Hadid

Aynı şekilde beyaz eldivenler ve kırmızı-beyaz ayakkabılarında da retro esintileri vardı.

Bella Hadid'in bir de kum saati vücudunu vurgulamasını sağlayan bel kemeri vardı. Sarkan inci küpeler ve koyu bir makyajla Rodarte, Bella Hadid'i baştan aşağı 50'lerin kadını haline getirdi.



