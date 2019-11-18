ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Duş sonrası paylaştığı yarı çıplak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

Instagram'da 21 milyon takipçisi bulunan Bella Thorne, yalnızca cesur pozları değil, sıra dışı yaşam tarzıyla da magazin gündemini meşgul eden bir isim.

Fotoğrafları cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı

24 yaşındaki oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, yüzlerin ve seslerin, kolaylıkla başka videolara aktarılabildiği ve 'çağın en tehlikeli dijital icadı' olarak tanımlanan 'deepfake' yoluyla, cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı.

Skandal hakkında BBC'ye konuşan genç oyuncu, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler... '' diyerek gözyaşı dökmüştü.

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