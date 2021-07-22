Belözoğlu için tarih verdi! Yeni görevi...
Milliyet yazarı Bilal Meşe, Emre Belözoğlu'nun yeni görevini ve imza tarihini açıkladı. Meşe, Emre'nin milli takımda yardımcı olacağını iddia etti.
22 Temmuz 2021, Perşembe 11:42 Son Güncelleme:
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Bilal Meşe'nin Milliyet gazetesindeki yazısından bir kısım şöyle:
Emre Belözoğlu’nun adı şu sıralar Milli Takım’la anılıyor, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığına getirileceği yazılıyor, çiziliyor. Henüz ortada atılmış bir imza yok. Bayramdan sonra büyük bir sürpriz olmaz ise Belözoğlu, Şenol Güneş’in yardımcısı olacak. Kişisel görüşüm, Belözoğlu yıllarca Milli Takım’da oynamış, oranın havasını-suyunu iyi bilenlerden... Yararlı olacağı kesin... Artı, Emre Belözoğlu için de gelecek adına hem şans, hem de büyük fırsattır.
Niye derseniz? Emre Belözoğlu zorunluluktan dolayı tribüne çıkmıştır. Ancak asıl yerinin saha içi olduğunu o da biliyor, biz de... Milli Takım’da bilgi- birikimi artacak, tecrübe kazanacak. İlerleyen yıllarda her yönüyle donanımlı bir teknik adam olarak karşımıza çıkacaktır Emre Belözoğlu... Yolun açık, şansın bol olsun...
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