Magazin Ben Affleck eski eşinin Anneler Günü'nü kutladı

Ben Affleck eski eşinin Anneler Günü'nü kutladı

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Ben Affleck eski eşinin Anneler Günü'nü kutladı

Kendisi gibi oyuncu olan Jennifer Garner ile 2018 yılında boşanan Ben Affleck, eski eşinin 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Affleck, üç çocuğunun annesi Garner'a, "Seninle bu çocukları paylaştığım için çok mutluyum" dedi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Eski eşinin 'Anneler Günü'nü kutlayan 48 yaşındaki ABD'li oyuncu, paylaşımında; "Seninle bu çocukları paylaştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIN TÜM İYİLİKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Ben Affleck, daha sonra sözlerine; "Dünyanın en şanslı ebeveynleriyiz... Yaptığın tüm iyilikler için teşekkürler. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Sevgiler, çocuklarının babası..." diye devam etti.

Öte yandan Affleck'ın yayınladığı bu fotoğrafta, çocuklarının yüzünü gizlemeyi tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ben Affleck ve Jennifer Garner, 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. 2018'de yollarını ayıran ikilinin; 15 yaşında Violet 12 yaşında Seraphina ve 9 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunuyor. 

Ayrıldıktan sonra arkaşlıklarını devam ettiren ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Garner, sık sık çocukları için bir araya geliyor.

'NEDEN BENİMLE EŞLEŞMEDİN?'

Geçtiğimiz hafta da Ben Affleck'in TikTok fenomeni Nivine Jay ile flört etmeye çalıştığı anlara ait görüntüler internete sızdı. Üç çocuk babası Affleck, videoda; profilinin gerçek olduğuna inanmayan ve kandırıldığını düşünen sosyal medya yıldızına 'Neden benimle eşleşmedin?' diye sorarken görüldü.


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