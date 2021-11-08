Ben Affleck ile Jennifer Lopez aşka geldi!
Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, havalimanında aşka geldi. Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden Ben Affleck, sevgilisi Lopez'i öpmeye doyamadı. Aşıklar, havalimanında böyle görüntülendi...
08 Kasım 2021, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
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17 yıl önce önce büyük bir aşk yaşayan ve bir dönem 'Bennifer' olarak anılan oyuncu Ben Affleck (49) ile şarkıcı Jennifer Lopez (52), birlikteliklerini artık saklamıyor.
2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurduktan sonra 2021'in aşk bombasına imza atan ve nikah masasına oturması beklenen ikili, geçtiğimiz gün Los Angeles'taki Van Nuys Havalimanı'nda görüntülendi.
İLGİNÇ MİMİKLERLE GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTI
Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden Ben Affleck, sevgilisine sarıldı. Bir yandan da komik mimikler yaparak onu güldürmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Aşıklar, havalimanında bir ara romantik anlar yaşadı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.
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