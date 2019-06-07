Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın bir kez daha sarı lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için temas kuran Fenerbahçe, teklifini yaptı. Yıldız oyuncunun bu gece ailesi ve menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.