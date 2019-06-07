Ben Arfa Türkiye'ye geliyor
Sarı lacivertlilerin birçok transfer döneminde gündeme gelen yıldız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile bu kez anlaşma sağladığı iddia edildi
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın bir kez daha sarı lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre; Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için temas kuran Fenerbahçe, teklifini yaptı. Yıldız oyuncunun bu gece ailesi ve menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.