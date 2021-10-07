Etkinlik Rehberi Ben bir puzzle'ım | Çocuklar için oyunlar

Ben bir puzzle'ım | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Ben bir puzzle'ım | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için ben bir puzzle'ım oyunu sayesinde çocuğunuzun düşünme- dikkat- akıl yürütme becerileri gelişiyor olacak.

07 Ekim 2021, Perşembe 14:29 Son Güncelleme:
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Ben bir puzzle'ım oyunu çocuğunuzun düşünme ve dikkat kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olur. 

MALZEMELER

Büyük bir karton (ya da kâğıtları birleştirebilirsiniz), makas, kalem

NASIL OYNANIR? 

Çocuğunuz kartonun üstüne yatsın ve siz onu bir kalem yardımı ile kartonun üzerine çizin ve kesin. Kestiğiniz silueti puzzle gibi parçalara ayırın ve çocuğunuzun bu parçaları birleştirmesini isteyin. Oyunun zorluk seviyesini arttırmak için kendiniz kurallar koyabilirsiniz. Örneğin; puzzle parçalarını farklı renklere boyayarak parçalarla aynı renk eşyaların yanına saklayabilirsiniz ve çocuğunuz bulduğu parçaları birleştirebilir. (Siyah renkli bir parçayı siyah bir kumandanın altına saklamak gibi).

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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