Ben bir puzzle'ım oyunu çocuğunuzun düşünme ve dikkat kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olur.

MALZEMELER

Büyük bir karton (ya da kâğıtları birleştirebilirsiniz), makas, kalem

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuz kartonun üstüne yatsın ve siz onu bir kalem yardımı ile kartonun üzerine çizin ve kesin. Kestiğiniz silueti puzzle gibi parçalara ayırın ve çocuğunuzun bu parçaları birleştirmesini isteyin. Oyunun zorluk seviyesini arttırmak için kendiniz kurallar koyabilirsiniz. Örneğin; puzzle parçalarını farklı renklere boyayarak parçalarla aynı renk eşyaların yanına saklayabilirsiniz ve çocuğunuz bulduğu parçaları birleştirebilir. (Siyah renkli bir parçayı siyah bir kumandanın altına saklamak gibi).