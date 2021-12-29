Türkiye Ben böyle bir taşkın görmedim! Yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı

Ben böyle bir taşkın görmedim! Yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı

Türkiye

Ben böyle bir taşkın görmedim! Yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, "Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti." dedi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 20:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Derenin taşması sonucu bir çok ev ve işyerlerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri ve askeri araçlar ile tahliye edildi.

İlçenin Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, “Hem ön dere hem de arka dere taştı. Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. Suları yetiştiremedim balkondan atmaya. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. Eşyalarımın hepsi gitti hiçbir eşyam kalmadı. Şuanda kadar ben böyle bir şey yaşamadı. Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi. Çocuklarımı kaynanama gönderdim eşimle birlikte bende evde kaldım suyu kesmek için baktım olmuyor camdan içeri girmeye başladı ve camı açık bırakıp çatıya çıktım. Akşam orada çatıda bekledi” diye konuştu.

Öte yandan taşkın nedeniyle bir evde eğim oluştu.

KIRKLARELİ (İHA)

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