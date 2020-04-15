Türkiye "Ben de corona varsa hepinize bulaşsın" deyip güvenlik görevlilerine saldırdı

"Ben de corona varsa hepinize bulaşsın" deyip güvenlik görevlilerine saldırdı

Türkiye

'Ben de corona varsa hepinize bulaşsın' deyip güvenlik görevlilerine saldırdı

Çukurova Devlet Hastanesinde, corona virüs belirtileri nedeniyle test yapılan kişi, gözetim odasında beklemesini söyleyen güvenlik görevlilerine "Ben de corona varsa hepinize bulaşsın" diyerek saldırdı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Çukurova Devlet Hastanesinde Covid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darbeden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi. Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın.' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı.

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