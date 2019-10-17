Sıkı bir Göztepe taraftarı olan Ben Fero, kulübün antrenmanını ziyaret etti.

İzmir'de yaşayan ünlü rap'çi, başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Tamer Tuna ve futbol takımıyla buluştu.

Göztepe'nin resmi twitter hesabından "B İ L A D E R İ M İ Ç İ N" yazısıyla paylaşılan ziyarete ait fotoğraflar da oldukça eğlenceli göründü.





Ben Fero kimdir?

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Ben Fero, rap müzik dünyasına kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Rapçi Ben Fero’nun babası Trabzonlu annesi ise Sivaslıdır.

“Mahallemiz Esmer”, “Kimlerdensin”, “3-2-1”, “Babafingo”, “Demet Akalın ve Biladerim İçin” gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.



