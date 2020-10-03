Ben kimim?

Hem ilk yazım olduğu için hem de beni (hâlâ) tanımayanlarınız olabilir diye kendimi ve fütürizmi, fütüristliği kısaca anlatıp, ilerleyeyim istiyorum. Evet ben fütüristim, yani gelecekçi... Yaşam mottom da “Gelecek Güzel Gelecek”... İflah olmaz biçimde geleceğin iyi geleceğine inanıyor, öyle olsun diye çabalıyorum. Bu düşünceye katılacak fütürdaşları çoğaltmak ve olumlu gelecek farkındalığını yaymak için epey gayret ediyorum. O yüzden bu köşedeki birlikteliğimizi çok önemsiyorum.

Kimdir Fütürist Ufuk?

Aslında ODTÜ’de ekonomi ekonometri okudum, diplomamda ekonomist yazıyor, uzun yıllar bilişim sektöründe teknoloji ile iç içe, üst düzey yönetici olarak çalıştım, hâlâ da öyle (hatta sektörün en başarılı iş kadını ödülüm bile var) ancak 1995’ten beri kendimi ‘fütürist’ yani ‘olumlu gelecek tasarımcısı’ olarak tanımlıyorum.

Türkiye’de kartvizitine bu unvanı yazan ilk kişi, ilk kadınım. 2006’dan bu yana da ‘fütüristlik’ resmen işim, mesleğim. ‘All futurists’ Google aramasında ilk sıralarda endeksleniyor, Forbes’un ‘en etkin 50 kadın fütüristi’ ve ‘dünyanın en iyi 100 kadın fütüristi’ listelerinde dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasında yer alıyorum. Kısacası dünya klasmanında da bu konuya kafasını epey takanlar arasında sayılıyorum...

Peki ne yapıyor fütüristler?

Ne demek fütürizm ve ne işe yarar? Nasıl fütürist olunur? Fütürizm, ‘Future’ yani ‘gelecek’ kelimesinden türemiş. 1900’lerin başında sanat akımı iken 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda şimdiki anlamında kullanılmaya başlanmış. Tıpkı tarihçilerin geçmişe dair bilgi üretmesi, yorumlaması gibi; fütüristler de geleceğe dair olasılıkları akıl, bilim ve teknoloji yardımıyla senaryolaştırıyor, alternatif tahminler türetiyorlar.

Tarih, “Neler olmuştu?” ya, fütürizm, “Neler olabilir?”e bakıyor...

Her ikisi de ‘geçmişi ve geleceği’ kişi ve kurumların daha iyi gelecek tasarlaması için bilgi haline dönüştürüyor. Geleceğe dair kötü, iyi ihtimaller hakkında erken farkındalık yaratıp, önlem alınmasını sağlamaya ve hazırlık yapılması için fütürizmin bilinçli ve akıllı şekilde kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

21’İNCİ YÜZYIL FÜTÜRİSTLERİ (YANİ BİZLER)

Farklı olma cesaretine sahiplerdir.

Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirirler.

Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olurlar.

Insanlıktan ve doğadan sorumlu olduklarını bilirler.

Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadırlar.

Çağdaşlık sözcüğünün, günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtırlar.

Geleceği uzgörürler (Uzgörü: Uzak, Uzman, Uzlaşmacı).

Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hissederler.

Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isterler.

Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin fütürist bilinç geliştirmesine önderlik ederler. Hepinizi ‘fütürist, fütürdaş, fütürcan’ yapmaya azmediyor, girizgah kısmını burada noktalıyorum...

GELECEKLE GELEN HABERLER

YAPAY CİLT-DERİ ÇALIŞMALARINDA ÇIĞIR AÇACAK GELİŞME

Avustralya’nın Melbourne kentindeki RMIT Üniversitesi’nde, ağrıya tıpkı gerçek cilt gibi tepki veren, daha iyi protezlere, daha akıllı robotlara ve cilt dokusundaki yayılmaları önleyecek çözümlere yol açacak çok gelişmiş ‘elektronik yapay deri’ geliştirildi. (Kaynak: RMIT University)

HASTANELERE DE FİDYE YAZILIM (RANSOMWARE) SALDIRILARI BAŞLADI

Büyük bir ABD hastane zinciri, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradı. Hastanenin tüm bilgisayarları ve cihazları tamamen kapandı, bilgi işlem sistemi bütünüyle durdu. Özellikle acil servis hastalarını etkileyen durum nedeniyle, hemen hemen tüm işlemler gecikti ya da yapılamadı.

Kısa sürede çözüm bulunamayınca da tüm işlemler tamamen kağıt sistemlere ve eski yöntemlere döndü. Haberi ilk duyuran Bleeping Computer, fidye yazılımının 2018’de ortaya çıkan ve Rus siber suç örgütleriyle bağlantılı olan Ryuk’un özelliklerini taşıdığını belirtti. Ryuk, isimli bilgisayar korsanı yapıp, kurumsal kurbanlardan büyük fidye almaya çalışan bir örgüt olarak biliniyor.

Saldırıya uğrayan hastane zincirinin, 90 bin çalışanı olduğu, her yıl yaklaşık 3.5 milyon hastayı tedavi ettiği belirtiliyor. Konu nasıl çözüldü ya da çözülebildi mi henüz net bilgi yok, ancak bu tür saldırıların sağlık sistemlerini hedef alması büyük tehlike... Akıllı gençlerin bu alanlarda koruyucu, önleyici buluşlar yapması önemli. Onlara ilham olması için paylaştım bu haberi. (Kaynak: Wired)