Ben mi, biz mi? | 18-24 Ekim 2021 haftası astro-kadersel yönümüz

Merhaba sevgili Posta Okurları, yine etkili ve oldukça yoğun bir haftaya başlıyoruz. Uzun zamandır retro halinde olan ağır gezegenlerin artık düz hareketine başlamasıyla rahat bir nefes alacağız. Geçen hafta Satürn ve Plüton’un ardından 18 Ekim Pazartesi günü Jüpiter ve Merkür’ün de retro bitimini kutlayabiliriz.

Yoğun olarak geçirdiğimiz bu retro sürecinde karmik olarak karşınıza çıkmış, devamlı tekrarlanan konular olduysa, bu konularda ödevlerinizi başarıyla gerçekleştirdiğinizi ve hayatınızda ilerleme akışına geçtiğinizi diliyorum.

KOÇ DOLUNAYI

20 Ekim Çarşamba günü saatler 17.56’yı gösterirken gökyüzünde Koç burcunun 27 derecesinde kuvvetli bir dolunay sahnelenecek. Koç burcunun yöneticisi Mars da Terazi burcunda Güneş ile yakın kavuşumda bu dolunayda yerini alacak. Üstelik Plüton da kare açı ile dolunay derecesine sert bir katkıda bulunacak.

Koç-Terazi karşıtlığı ikili ilişkilerde en zor karşıtlıklardan biridir. Koç burcunda Ay, “ben ve benim duygularım” mesajını ateşli ve aktif olarak harekete geçirirken, Terazi burcunda alttan almaya çalışan, “biz ve ilişkimiz” dengesini kurmaya çalışan Güneş ve Mars’ı görüyoruz. Haliyle ikili ilişkilerde etkisini ikilem yaratacak, oldukça aktif, sert ve haşin olarak ortaya koyacak bir dolunay deneyimleyeceğiz.

Dolunayda ortaya çıkacak bu karşıtlık başına buyruk, ani davranışların yerine ilişkiye sahip çıkma ve dengeyi bulmayı bir nevi ‘biz olmayı’ öğretmeye çalışacak. Jüpiter’in Ay derecesine yapacağı olumlu altmış derece ve Güneş-Mars kavuşumuna üçgen açısı bu dengeyi bulmamızda destek olacaktır.

AKREP BURÇLARININ DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

Güneş’in Akrep burcu transiti 23 Ekim Cumartesi günü 07.51’de başlıyor. Hayat enerjimiz Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle kişisel haritalarımızda Akrep burcunun bulunduğu ev konuları da aktifleşecek ve daha görünür hale gelecek. Buna göre yükselen burçlarımıza göre değerlendirirsek,

Yükselen Koç: Ortaklaşa kazanımlar, miras, nafaka, kredi ve bankalarla ilgili konular

Yükselen Boğa: İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık ve danışmanlıklarla ilgili konular

Yükselen İkizler: Sağlık ve günlük çalışmalarla ilgili konular, evcil hayvanlar

Yükselen Yengeç: Çocuklar, aşk, hobiler ve sanatsal faaliyetlerle ilgili konular

Yükselen Aslan: Ev ve ailevi konular

Yükselen Başak: İletişim, ilköğretim, kısa yolculuklar, kardeşler ve kuzenlerle ilgili konular

Yükselen Terazi: Maddi kaynaklar, sahip olunan değerler ve onların yönetimi ilgili konular

Yükselen Akrep: Kişilik, sağlık ve dış görünüş ile ilgili konular

Yükselen Yay: Arka planda kalan, görünmeyen, kontrol edemediğimiz konular ve sağlık

Yükselen Oğlak: Arkadaşlar, sosyal gruplar ve bu gruplardaki etkileşim

Yükselen Kova: Kariyer, statü ve meslekle ilgili tüm konular

Yükselen Balık: Seyahatler, yabancılarla yapılan işler ve yükseköğretimle ilgili konular ön plana çıkıp aydınlanacaktır.

Koç burcu dolunayının ilişkilerimize hız kazandıracak etkileri ve Akrep burcunun haritamızda ön plana çıkacağı bir ay bizleri bekliyor. Mutluluklar getirsin. Sevgilerimle.