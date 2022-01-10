Oldukça teknik ve lezzetli olan bu tarifi yapabilmek için birçok detaya dikkat edilmesi gerekiyor. Reçetesi oldukça uzun olan 'Ben Saksı Değilim' yemeğinin tarifini merak edip yapmak isteyenler, yapılışını ve malzeme listesini araştırıyor.

Peki, 'Ben Saksı Değilim' nasıl yapılır? 9 Ocak 2022 Somer Şef'in Ben Saksı Değilim tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

BEN SAKSI DEĞİLİM MALZEMELERİ NELER?

Tart hamuru malzemeler

1. Un

2. Malt unu

3. Tereyağı

4. Yumurta

5. Soğuk su

6. Kırmızı toz gıda boyası

7. Sarı toz gıda boyası

Toprak kek için malzemeler;

1. Malt unu

2. Un

3. Sıvıyağ

4. Süt

5. Yumurta

6. Hamur kabartma tozu

7. Mercanköşk

8. Tuz

Peynir kreması için malzemeler;

1. Rama krema

2. Ekşi krema

3. Rokfor

4. Lime kabuğu rendesi

5. Beyaz ak biber

Duxell mantar için malzemeler;

1. Kestane mantarı

2. Biberiye

3. Kekik

4. Sarımsak

5. Tuz

6. Karabiber

Baby havuç için marinasyon;

1. Baby havuç

2. Zerdeçal

3. Üzüm pekmezi

4. Alıç sirkesi

Kök sebzeler

1. Baby kabak

Baby turp için marinasyon;

1. Baby turp

2. Bal

3. Elma sirkesi

4. Pembe biber

Süsleme için;

1. Mikrofilizler

Hindiba ile süslemek için marinasyon;

1. Hindiba

2. Zeytinyağı

3. Nar ekşisi

4. Lime zest

Rezene ile süslemek için marinasyon;

1. Rezene filizi

2. Zeytinyağı

3. Nar ekşisi

4. Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Tart hamuru için;

Un ve soğuk tereyağı karıştırıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz, gıda boyalarını çok az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştırıyoruz, karışımları birleştiriyoruz, dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.

Toprak kek için;

Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.

Peynir kreması için;

Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz,

Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz,

Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştırıyoruz.

Duxell mantar için;

Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz ve diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.

Baby havuç için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz

Baby trup için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz

Hindiba için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyon edilecek şekilde marine ediyoruz

Hazırlanışı;

Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz ve üzerine duxell mantar koyuyoruz.

Onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz,

Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.

Afiyet olsun...