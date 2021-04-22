'Ben senin babanım!' Gerçek oyunculardan bile saklanmış

Yıldız Savaşları: İmparator (Star Wars: The Empire Strikes Back) filminin, Darth Vader'ı canlandıran aktör David Prowse'a ait orijinal senaryosu açık artırmaya çıkarılacak. Independent Türkçe'nin haberine göre senaryo, yapımcıların filmin meşhur sahnesinin (Vader'ın Luke Skywalker'ın babası olduğunun ortaya çıkışı), oyunculardan bile gizlemeyi başardığını ortaya koyuyor. Prowse, kasımda 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Karakterin fiziksel performansını Prowse sağlarken, seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Filmin doruk noktasına ulaştığı anda Vader, Mark Hamill'in canlandırdığı Luke'a şöyle diyor:

Ben senin babanım.

Ancak Prowse'un senaryosunda Vader'ın sözleri şöyle yazıyor:

Luke, galaksideki en güçlüler biz olacağız. İstediğin her şeye sahip olacaksın... Direnme... Bu bizim kaderimiz.

"SADECE 3-4 KİŞİNİN BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Senaryo East Bristol Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılıyor. Kurumun müzayedecisi Andy Stowe, senaryodaki yanlış yönlendirmeyi CNN'e açıkladı. Stowe, "Bunu oyuncu kadrosundan sadece 3-4 kişinin bildiğini düşünüyorum" dedi.

Darth Vader

STAR WARS GÜNÜ'NDE SATIŞA ÇIKACAK

Her sayfasının üstünde "Vader" kelimesinin yazdığı senaryonun 2 bin 500 ila 4 bin sterline (yaklaşık 28 bin 557 TL ila 45 bin 691 TL) alıcı bulması bekleniyor.

Uluslararası düzeyde Star Wars Günü diye bilinen 4 Mayıs'ta düzenlenecek müzayedede diğer Star Wars hatıra eşyaları da yer alacak.







