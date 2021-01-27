“Ben senin yaşındayken” demenin anlamı yok

Sadece kendi çocuklarımla ilgili değil diğer çocuklarla da ilgili çok ciddi gözlemlerim var. Ancak bunlar sadece 51 yıllık ömrümün içine sığar. Her şeyden önce gençlere bedava öğüt vermenin fevkalade tatsız ve faydasız bir uğraş olduğunun altını çizmek istiyorum.

Özellikle “Ben senin yaşındayken” diye başlayan cümlelerin hiçbir anlamı yok. Gençlere bedava olduğu için öğüt vermek yerine daha çok onları dinlemeyi, anlamayı tercih etmeliyiz. Peki bunu neden yapacağız? Kendilerine yetmeden zenginleşme çabasına girmemeleri, kendilerini sevmeden kendilerini beğenmemeleri için yapacağız.

Maalesef bu iki yanlış, bizi şu an şikayet ettiğimiz şartların içinden geçirmekte. Tüm gençlere ve çocuklara, “Ne olursanız olun ama önce mutlu olun” diyorum. Görüyorsunuz, insanlar muhteşem arabalara, evlere sahip olabiliyor ama kendine yetecek kadar bilgisi ve görgüsü olmadığı için hep bir şeyler eksik kalıyor. Dolayısıyla bir türlü doymuyor. Açıkçası gençlere farkındalığı öğretmek gerekiyor ama farkındalık bir kısım da hüzündür. Hüzündür çünkü birçok çarpıklığın, yanlışlığın, haksızlığın farkında olursunuz. Ancak bu farkındalığın sonunda önce kendinizi, ardından da yakın çevrenizi değiştirmeniz gerektiğinin de farkında olursunuz.





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