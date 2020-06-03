Magazin Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı

Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı

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Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti boşandı

Ece Erken ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti.

03 Haziran 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Benan - Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti dün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğin sürdüğü dönemde sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk tepki çekince sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.

'Evet boşandık'

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ulaştığı Benan Mahmutyazıcıoğlu "Evet boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.


 

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