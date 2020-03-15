Sosyal paylaşım platformu Reddit'te yayınlanan bir gelinin mesajı, kullanıcıları öfkelendirdi. İsmi verilmeyen Amerikalı gelinin mesajında, düğün günü için binlerce dolar harcadığını ve büyük güne sadece 37 gün kaldığı yazıyordu. Bencil gelin, mesajında şunları yazdı: 'Binlerce dolar harcadım. Çok çalışıyorum, bütçemi ve ailemi zorluyorum, özel hediyeler hazırlıyorum ve elimi elektronik ve ahşap işlerine sokuyorum. Bir milyon e-postaya cevap verdim. Bunu sevgili konuklarıma hatırlatmak istedim. Umurumda değil. Koronavirüs paranoyası yüzünden düğünümü kaçırırsanız, benim için öldünüz.'

Sosyal medya kullanıcıları, gelinin bencilce mesajına yorum yağdırdı.

'Ben de sinirlendim ama diğer insanları da düşünmelisin.'

'Senin harcadığın binlerce dolar kadar onların sağlıkları da önemli.'

'Kuzenimin düğününün gelecek hafta sonu olması gerekiyordu, ne yaptıklarını biliyor musun? Yeniden programladılar! Çünkü akıllılar. '

'Büyükannem neredeyse 90 yaşında. Onu sık sık görüyorum. Bence böyle bir durumda bencil olmak korkunç. Düğününüz için üzgünüm ama ailemin sağlığını riske atmam. Bununla başa çıkmalısın.'

Bu arada gelinin tarafını tutanlar da oldu. Gelinin yeterince stresli olduğunu savunan kullanıcılar, biraz rahatlamaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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