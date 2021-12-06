Bende Kal filmi, bir mahallede berberlik yapan Fikret ve arkadaşlarının mafya ile başının belaya girmesini ve üç kafadarın mafyadan kurtulmak için atıldığı macerayı anlatıyor. Peki, Bende Kal filminin oyuncuları kimler? İşte, film hakkında merak edilen ayrıntılar…

BENDE KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fikret, babadan kalma berber dükkanını işletmektedir ve her tıraşın ardından müşterilerine yaptığı masaj ile tanınmaktadır. Arkadaşı Taner bir gün Fikret’e zorla bir masaj aleti satar. Ancak bu alet dükkâna gelen ünlü mafya babası Altan'ın ölümüne neden olur. İkili, peşlerine mafyanın düşmesine engel olmak için cesedi ortadan kaldırmaya çalışır koltukçu Rıza'dan yardım isterler. Fikret ve arkadaşları cesedi antika bir koltuğun içine saklayıp ortadan kaldırmayı planlarlar ancak bunu gerçekleştiremeden mafya tarafından yakalanırlar ve her şeyi itiraf ederler. Bunun üzerine koltuğu geri almak için dükkâna döndüklerinde ise koltuğun düzenbaz muhtar adayı Düzgün Söğüş ile Adana'ya doğru yola çıktığını öğrenirler. Mafyanın adamları Altan'ın içinde bulunduğu koltuğu bulup geri getirmeleri için üçlüye 2 gün müddet verir. Adana'ya doğru yola çıkan Fikret, Rıza ve Taner kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar.

BENDE KAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

BENDE KAL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Utku Uçar'ın üstlendiği Bende Kal filmi, 13 Temmuz 2018 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.