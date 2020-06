Uzun zamandır ortada yoktunuz...

Hayatımın en sakin ve en yaratıcı dönemini yaşıyorum.

Yoksa yeni projeler mi var?

Bu salgın, ‘Best of Vol.2’ albümünün çıkışına denk geldi. Bir an önce onu yayınlamak ve sevenlerime kavuşmak istiyorum. Kendimi geliştirip kaynaktan kopmamak adına bateri çalmaya çalışıyorum. Kitap yazıyorum. Salgından önce her yerde konserler veriyordum. Çok plan yapan biri değilim. Ne yaparsak yapalım hayat olması gerektiği gibi ilerliyor. Belki de olmaması gerektiği gibi...

Neden müziğe çok ara verdiniz?

Bir ara rahatsızlandığım için ara verdim. Sonra ortamı beğenmediğim için canım müzik yapmak istemedi. Kısıtlı paralar, kısıtlı projeler bana göre değil. Benim enerjim ve dinleyicim arasında büyük bir bağ var ve o hep olacak. Sadece bir yılda bunu tekrar tepe noktaya getirecek güçteyim.

Sizin şarkılarınızın bugünkü şarkılardan farkı neydi?

Hepsi yürekten şarkılardı. Sanata verilenler şimdiki kadar kısıtlı değildi. Sanat ticarete dönerse ortaya iyi işler çıkmaz. Birçok arkadaşım nefret ederek müziği bıraktı. Sanatın değerini para ve hırs bozdu.

Sizce insanlık, içinde bulunduğumuz bu süreçten ders alır mı?

İnsanlar kısa süreli bir ders alacaktır ama çoğunun zaman içinde her şeyi unutacağına eminim. Zaten aç kurt gibi bekleyen birileri var etrafımda. İnsanların gözü bu saatten sonra doymaz. Mümkün değil! Bir uyanış çağındayız, ayak uyduramayanların hayatı zorlaşıyor. Doğaya sahip çıkmalıyız kısa ve net!

‘Yeni normal’e alışabildiniz mi?

Yeni normale henüz geçmedik, sırat köprüsündeyiz. Bu büyük engellerin içinden akıllıca geçersek refaha ereriz ancak... Ben bu süreçten psikolojik olarak çok etkilenmedim. İçsel bir yolculuk yapmaya çalıştım ama kolay bir zamandan geçmiyoruz. Kaygılar ve korkular insanların hayatını etkiliyor.

Evle aranız nasıl? Neler yapıyorsunuz?

Akrilik tablolar üzerinde çalışıyorum ve yarattığım şeyleri seyretmekten büyük keyif alıyorum. Yemek yapmaya bayılıyorum. Köpeğimle ve kedimle zaman geçiriyorum. Karantina boyunca Kemal Sunal filmleri izledim. Kısaca pozitif ne varsa yapmaya çalışıyorum. Her şey beyinde bitiyor. Kafayı çalıştırıp kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. İnsanlar nedense başka yatırımların peşinde.

GAYET NORMAL DUBLEKS BİR EVDE OTURUYORUM. BÜYÜK EVLERDE YAŞAMANIN SIKINTISINI ÇOK ÇEKTİM

Bugüne kadar sizi hiçbir polemiğin içinde görmemiştim. Sanat camiası pandemi önlemleriyle ilgili maddi bir veryansında bulununcao nlara çıkıştınız.“ Bu kadar mı aç kaldınız, milyonlarınız var” dediniz… Neden?

Halkın durumu ve sağlığı her şeyin üstündedir. Bu durum herkesi etkiledi. Her sektör etkilendi. Herkes şikayete başlarsa bunun sonu gelir mi? Her şey tartışılır ama doğru bir tanedir. Ne kimsenin düşmanıyım ne de kötü kalpliyim. Düşündüklerim kötü kalpli birinin düşüncelerine benziyor mu? Benim de birçok konserim iptal oldu ama umurumda değil. İnsanların halini gördükçe üzülüyorum ve şükrediyorum.

Bu çıkışınız yazıldığı gibi Işın Karaca, Demet Akalın ve Cenk Eren gibi isimlere miydi gerçekten?

Hayır, onlardan önce de söylenen iki-üç arkadaş vardı. “Hadi artık, duramıyoruz. Sıkıldık ve ödemelerimiz var” diyorlardı. Zaten herkes maddi olarak sıkıntılı, stresli bir durumda.

Sizin lüks bir yaşantınız yok mu?

Ben gayet normal, dubleks bir evde oturuyorum. Güzel bir terasım var ve çok mutluyum. Büyük evlerde oturmanın sıkıntısını çok çektim. Minimal bir ev daha az sorun demek. Kimsenin yaşam tarzı beni ilgilendirmez, herkesin seçimi farklı bu hayatta. Lüksten ziyade değerli şeyleri severim. Herkesin değer yargısı farklıdır. Sadeliği kendime daha çok yakıştırıyorum. Asilseniz ne giyseniz güzel durur. Emin olun.

45 YAŞINDAYIM AMA BAZEN ÇOCUK GİBİYİM

Hâlâ ilk çıktığınız yıllardaki gibi görünüyorsunuz. Nedir bu işin sırrı?

İnsanlar beni tanıdığında 20 yaşındaydım. Bence işin sırrı enerjinizi hep yüksek tutmak. Ufak tefek dokunuşlar hariç yüzümle çok oynamadım. Düzenli olarak omega3 kullanıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Her yemeği kendim yaparım.

Ruhunuzu da görünüşünüz kadar koruyabildiniz mi geçen yıllarda?

Dev gibi olgunlaştım. Kendimi daha da geliştireceğim. Sükuneti seviyorum ve kendi şarkılarımı yaratıp söylediğim için çok mutluyum. Şarkılarımın hepsi birbirinden farklıdır. Tıpkı içimdeki renkler gibi...

Hayatınıza şöyle bir bakınca geçmişe dair neleri özlüyorsunuz?

Çocukluk ve gençlik yıllarım bambaşkaydı. Özellikle çocukluk yıllarıma dönmek için çok şey verirdim ama içimdeki çocukla idare ediyorum.

Özel hayatınızda nasıl birisiniz?

Ben sakin bir aslan burcuyum ama sevdiklerimi korumak için gerekirse pençelerimi çıkarırım. 45 yaşındayım ama bazen 10 yaşında bir çocuk gibi hâlâ top oynamaya bayılıyorum. Takıntım hiç yok ama karanlıktan korkarım. Al işte! Çocuk gibi...

SİYASET İLGİ ALANIMA GİRMİYOR

En popüler olduğunuz zamanda bile hiç magazin figürü olmadınız. Bu da bir yetenek olmalı...

Ben o işlerle hiç ilgilenmedim. O sebeple magazinle pek bir diyaloğum olmadı. Ben sadece yaratmakla ve kendi hayatımla ilgilendim. Popülerlik bir başarı değildir, bunu unutmayalım.

Yeni jenerasyonu nasıl buluyorsunuz?

Bulamıyorum.

Peki kendinizi hangi jenerasyona ait hissediyorsunuz?

80 kuşağı, nedense...

Zirvede olduğunuz dönemde birilerine karşı savaş verdiğiniz oldu mu?

Olmaz mı! Beni çok engellemeye çalıştılar ama yok edemediler.

Şöhret olmanın bedeli ne?

Can sıkıntısı.

Politik duruşunuz hakkında da hiç konuşmuyorsunuz...

Siyaset ilgi alanıma girmiyor, o düşünce sistemine uzağım.