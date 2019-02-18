UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray, Benfica'nın konuğu oluyor. Temsilcimiz ilk maçta kendi evinde 2-1 yenildiği için avantaj Benfica'da bulunuyor. Sarı-Kımızılı ekibimizin deplasmanda turu geçmesi için 1-0 veya 2 farklı skorla sahadan ayrılması gerekiyor. Taraftarlar da maçın zorluk derecesinin yüksek olması sebebiyle "Benfica Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu yöneltiyor.

BENFICA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Galatasaray maçı 21 Şubat Perşembe saat 23.00'te Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Işık Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16’ya kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.

FERNANDO RÖVANŞTA YOK

İlk maçta sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benfica karşısında bu sezon Avrupa kupaları maçlarındaki üçüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli

Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne

Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor...