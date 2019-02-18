Benfica Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray rövanş maçında Benfica'nın konuğu oluyor. İlk maçta kendi evinde 2-1'lik skorla yenilen Sarı-Kırmızılı ekip rövanş maçında güzel bir skor elde ederek tur atlamak istiyor. Taraftarlar da "Benfica Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu sorarak mücadeleyi izlemek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray, Benfica'nın konuğu oluyor. Temsilcimiz ilk maçta kendi evinde 2-1 yenildiği için avantaj Benfica'da bulunuyor. Sarı-Kımızılı ekibimizin deplasmanda turu geçmesi için 1-0 veya 2 farklı skorla sahadan ayrılması gerekiyor. Taraftarlar da maçın zorluk derecesinin yüksek olması sebebiyle "Benfica Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu yöneltiyor.
BENFICA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Benfica Galatasaray maçı 21 Şubat Perşembe saat 23.00'te Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Işık Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16’ya kalacak. Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.
FERNANDO RÖVANŞTA YOK
İlk maçta sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benfica karşısında bu sezon Avrupa kupaları maçlarındaki üçüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Kaleci: Muslera, İsmail Çipe
Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli
Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne
Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor...