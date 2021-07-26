G.Saray’ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Benfica’dan bu operasyona rötar yaptıracak ya da çıkmaza sokacak bir yanıt geldi.

Portekiz ekibinin hazırlık kampında bulunan Gedson performansı ile göze girerken teknik direktörü Jorge Jesus da bu oyuncu için olumlu rapor sununca G.Saray’ın teklifi de şimdilik masada kaldı.

B Planı

Orta sahaya 2 takviye birden yapsa da Benfica Başkanı Rui Costa, G.Saray ile yapılan son görüşmede “Gedson’u kadroda tutmayı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz takımda kalmasının daha doğru olacağı görüşünde” diyerek şu an için Portekizli futbolcuyu bırakmayı, transferini düşünmediklerini dile getirdi.

Bu yanıt Gedson’la transfer operasyonunda büyük aşama kaydetmek isteyen G.Saray’da hesapları bozdu.

Sarı kırmızılılar, Gedson için bekleyişe geçse de Benfica’nın kararını değiştirmeme olasılığına karşı alternatif planlar üretecek.

Hürriyet Spor Arena