Bengi Öztürk: Beren ile abla-kardeş gibiydik

Bengi Öztürk, 2003-2004’te Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılmış, Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadale etmişti. ‘Küçük Gelin’, ‘Yalancı Bahar’, ‘Ege’nin Hamsisi’ gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bengi Öztürk, “Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte! Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır” dedi.

2018’de Sertaç Akkaya ile evlenen Bengi Öztürk iki ay sonra anne olacak.