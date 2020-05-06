06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Bengi Öztürk: Beren ile abla-kardeş gibiydik

Bengi Öztürk: Beren ile abla-kardeş gibiydik

Magazin

Bengi Öztürk: Beren ile abla-kardeş gibiydik

Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadale eden Bengi Öztürk, menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bengi Öztürk, 2003-2004’te Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılmış, Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadale etmişti. ‘Küçük Gelin’, ‘Yalancı Bahar’, ‘Ege’nin Hamsisi’ gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bengi Öztürk, “Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte! Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır” dedi.

2018’de Sertaç Akkaya ile evlenen Bengi Öztürk iki ay sonra anne olacak.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Ateşli çocuk hastalıklarının nedeni Kovid-19 mu?
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
5 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jennifer Lopez ilham perisi oldu