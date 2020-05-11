Bengü el öpmeye gidecek

Popçu Bengü 2018’de Selim Selimoğlu ile evlenmiş, geçen yıl da kızı Zeynep’i doğurmuştu. Bir röportajında “Bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” demişti. Ajda ise “Çocuğum olsaydı mutsuz olurdu. Bengü’ye ailesiyle mutluluklar diliyorum” cevabını vermişti. Bengü dün yaptığı açıklamada “Söylediklerim yanlış anlaşıldı. ‘Ajda Pekkan büyük fedakarlık yapmış’ dedim. Karantina sonrasında Zeynep ile kendisini ziyaret edeceğiz” diye konuştu.







