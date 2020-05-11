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Magazin Bengü el öpmeye gidecek

Bengü el öpmeye gidecek

Magazin

Bengü el öpmeye gidecek

"Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirten popçu Bengü, karantina bitince Pekkan'ı ziyarete gidecek.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Popçu Bengü 2018’de Selim Selimoğlu ile evlenmiş, geçen yıl da kızı Zeynep’i doğurmuştu. Bir röportajında “Bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Ajda Pekkan hep kendisi için çalışmış” demişti. Ajda ise “Çocuğum olsaydı mutsuz olurdu. Bengü’ye ailesiyle mutluluklar diliyorum” cevabını vermişti. Bengü dün yaptığı açıklamada “Söylediklerim yanlış anlaşıldı. ‘Ajda Pekkan büyük fedakarlık yapmış’ dedim. Karantina sonrasında Zeynep ile kendisini ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

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