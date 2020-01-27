Ünlü şarkıcı Instagram hesabında şu mesajı yayınladı:

"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"





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