Bengü taburcu oldu

Duygularını gazetecilerle paylaşan Bengü, “En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allahla da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimizde çok sağlıklıyız. Zeynep’in kilosu her şeyi yerinde. 3 kilo 650 gram doğdu.” diye konuştu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, bebeğini kucağına aldığı an çok heyecanlandığını belirten Bengü, “Bundan sonra hayatımıza anne-baba ve çekirdek aile olarak devam edeceğiz. Manevi yönde çok değişiklikler oldu. Bundan sonra normal hayatıma başlıyorum.” dedi.

'EYLÜL GİBİ SAHNELERE BAŞLARIM'

Eylül ayı gibi sahnelere dönmeyi planladığını söyleyen şarkıcı, “Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım.” dedi. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, ayrıca bir bakıcı tutacağını ifade etti.

ÇİÇEKLER AYRI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Şarkıcı Bengü’nün doğum haberini alan dostları sanatçının odasını çiçek bahçesine döndürdü. Çiçekler ayrı bir araçla hastaneden taşındı.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bengü, hastaneden ayrılmadan önce kızı Zeynep'le çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Fotoğraf, 280 binden fazla beğeni almıştı.