Magazin Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...
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Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...

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Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...

Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir - Seferihisar’daki depremle büyük bir panik yaşadığını anlattı.

01 Kasım 2020, Pazar 14:04 Son Güncelleme:
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Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, '‘İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın’’ yazdı.

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'Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi...'

Çocukluğunun geçtiği mahalledeki büyük yıkım karşısında şoke olan Bengü sözlerine şöyle devam etti;

‘Endişe kaygı korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? ‘Gitsek mi’ dedim Selim’e... ‘Daha mı iyi olur’ onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz... Tanışmasak da yan yana geçtik belki aynı sokakta çünkü... Belki aynı okula gittik, ne bileyim? Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi... Allah’ım daha beterini gösterme, enkazdakilere güç ver... Memleketimin her köşesini sen koru… Güzel İzmirim, canın çok yandı... Biz buradan aynı acıyı paylaşıyoruz... Dua ediyoruz... Sabaha kadar nöbetteyiz...’

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