Ünlü popçu Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi.

Bengü, paylaştığı fotoğrafa, "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu yazdı.

Şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile ağustos 2018'de dünyaevine girmişti.

Ağustos 2019'da kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, doğumdan sonra imaj değişikliğine gitmişti.